Marilyn Patiño revela que sufrió acoso y abuso desde que era niña: “Tuve una experiencia nefasta”

Marilyn Patiño, actriz de la producción ‘Sin tetas no hay paraíso’ de Caracol Televisión , le contó a La Red que desde los 8 años sufrió diferentes tipos de acoso y abusos.

Narró que el primer episodio que recuerda sucedió en una casa donde la cuidaban después de que ella salía del colegio.

“Yo miraba un cuadro y veía como un movimiento raro a través del cuadro, pero yo no entendía. Empecé a mirar y dije: ‘Qué loco, ese señor como se coge los genitales’”, luego de vivir esta situación, le contó a su mamá lo que estaba pasando con aquella “pintura” y su progenitora no la volvió a llevar a ese lugar. Se dio cuenta que su hija estaba siendo acosada.

Después, a los 12 años, volvió a vivir una situación similar. Marilyn Patiño contó que uno de sus tíos pasó su mano por medio de un toldillo que tenía en su cama y alcanzó a tocar uno de sus senos.

Lastimosamente los actos indebidos hacia ella se repitieron. La caleña contó que cuando tenía 15 años su madre encontró a una nueva pareja y que decidió mudarse con él.

Con el paso del tiempo empezó a sentir una “presencia extraña cuando iba al baño o estaba durmiendo”.

La cama de Marilyn Patiño y la de su madre estaban divididas por una cortina. Una noche, gracias a una luz que tenía prendida, alcanzó a ver a su padrastro parado a su lado.

Durante el tiempo que vivió con él no tuvo paz. “Tenía 16 años cuando me enteré de que este señor empezó a fisgonearme, a acosarme, porque esto es un acoso. Empecé a tomar medidas. Cuando él estaba en la casa yo no me desvestía nunca dentro de la habitación, cuando iba al baño llevaba una toalla y la ponía encima de la puerta por si había una grieta donde él pudiera verme”, dijo.

Le contó a su mamá sobre la pesadilla que estaba viviendo en ese hogar, pero ella le preguntó si era verdad lo que le estaba contando.

Tiempo después, este sujeto llegó alcoholizado a la residencia donde vivía con Marilyn Patiño y la echó de la casa. La actriz narró que a las 3:00 a.m. salió de ese lugar para mudarse con su abuela.

Buscó trabajo en las calles de Cali. Ganaba su sustento vendiendo mercancía, luego encontró un empleo en una tienda y empezó a modelar.

En 2002, llegó al concurso Chica Med y aprovechó su popularidad para empezar en el mundo de la actuación, pero en Bogotá.

En la capital asegura que tuvo una experiencia nefasta: “Un actor me emborrachó y al otro día me di cuenta de que había abusado de mí”.

Relató que él la recogió y que fueron a un evento. Dijo que él le dio bastante trago durante la reunión, pero que ella quiso irse pronto del sitio.

Al despertar, olvidó qué pasó en la noche anterior. Al verse, se percató de que “estaba vomitada encima de mi cama y completamente desnuda. Yo debí haber ido a Medicina Legal y haber hecho el escándalo de la vida”.

En medio de la rabia y la impotencia, empezó a hacerse daño. Se jaló el cabello, se azotó contra las paredes y se flageló con una correa. Buscó a un psicólogo que la ayudó a salir de esta situación.

Marylin Patiño hace un llamado para que las víctimas de abuso sexual denuncien. “¡Pilas, hablen en el momento, hagan algo, actúen!”, dijo la caleña.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia