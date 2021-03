¿Marketing? Yeferson Cossio aclara si accidente que le comprometió las piernas es falso

Yeferson Cossio, el influencer que fue tendencia por ponerse implantes de senos para cumplir un reto, se refirió al accidente que sufrió recientemente y que le comprometió las piernas.

El joven paisa aclaró que las 16 fracturas en sus extremidades inferiores, por las que no podrá caminar durante al menos cinco meses, son reales y no es cuestión de marketing, como han dicho en redes sociales.

“Esto sí pasó, no es que yo dije que voy a dejar de caminar cinco meses y voy a salir en un mes a decir: ‘chicos, lo logré solo en un mes gracias a estos productos de magia en tus huesos, se los recomiendo, 10 por ciento de descuento’ No, de verdad pasó algo”, manifestó Yeferson Cossio.

Sin embargo, algunos internautas lo cuestionan y hasta aseguran que su accidente fue inventado.

“¿Si fue capaz de ponerse prótesis mamarias por qué no me voy a creer que esto es marketing?”, “curioso, piernas fracturadas, pero no le pusieron ni clavos ni tornillos. A estos instagramers no se les puede creer nada, son capaces hasta de vender a la mamá por likes”, “¿cómo es posible tener tantas fracturas y que sus piernas no estén completamente inmóviles?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Pese a las críticas, Cossio dijo que sus proyectos siguen y agradeció por los mensajes de aliento y apoyo que ha recibido.