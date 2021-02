Martha C, la exparticipante de 'A otro nivel' que es enfermera y ya recibió la vacuna COVID-19

A la cantante de música popular Martha C se le conoció en la primera etapa de A otro nivel , denominada Canta conmigo y que el canal Caracol grabó en Brasil.

“Fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, es una experiencia para contar toda la vida”, dice.

Después de su participación en el concurso, llegó la pandemia y su vida cambió. Fue entonces cuando retomó su profesión como enfermera, dejó los escenarios y ahora batalla en la primera línea contra el coronavirus COVID-19.

“Me llamaba mucho la atención esa faceta de poder ayudar al otro. Yo no me podía quedar aquí de brazos cruzados, esperando que todo el mundo se enfermara. Hasta el momento no me ha dado COVID, a mi familia tampoco”, asegura.

Trabaja en una clínica de Pereira y acaban de aplicarle la primera dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer, una luz de esperanza para seguir ayudando a salvar vidas.

“Son muchas emociones encontradas, es una gran garantía, un regalo maravilloso que, la verdad, lo aprecio, lo atesoro muchísimo y me sentí muy bien, me sigo sintiendo muy orgullosa”, afirma.

Una experiencia que le permite seguir soñando con su futuro como enfermera jefe y también como cantante.