Marvel perdería los derechos de El Hombre Araña si la película más reciente no cumple esta meta

‘Spiderman: far from home’ debe superar 1.000 millones de dólares de ganancia, según un acuerdo con la casa Sony.

De no lograr la cifra, el superhéroe arácnido no haría parte de la siguiente fase de Marvel, incluidos los Avengers.

En todo caso, hay positivismo entre los seguidores, pues la película recaudó 180 millones de dólares en su estreno, el 2 de julio en EE. UU. y en estos 10 días ya se ha acercado a los 600 millones de dólares.

¿Será este el fin del Hombre Araña?