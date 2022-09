Mary Méndez dejó a más de uno con la boca abierta con fotos de su pasado

Mary Méndez, una de las presentadoras más importantes en el mundo del entretenimiento nacional, es muy activa en sus redes sociales, tanto así que solo en Instagram tiene más de 13 mil publicaciones y una comunidad de 1.3 millones de seguidores.

La presentadora de La Red recientemente compartió unas fotografías que según ella fueron tomadas en el año 2013.

Publicidad

En estas aparece en un vestido de baño blanco con negro y posando frente a una cámara. Manifestó que durante estos nueve años ha cambiado, pero no solo físicamente.

“Hoy me quiero más. No permito que las palabras de otras personas me afecten, no lloro más por lo que no vale la pena, descarto la falsedad y no corro detrás de nadie que no quiera estar a mi lado”, escribió Mary Méndez en su publicación.

Añadió un consejo para sus seguidores: “No tienes ninguna obligación de ser la misma persona que fuiste hace un año o hace seis meses, ni siquiera la semana pasada. Tienes derecho a crecer como persona, de hacer cambios que mejoren tu vida, de evolucionar. Sin ningún arrepentimiento ni culpas”.

Publicidad

Los internautas no tardaron en reaccionar a las fotografías. Comentarios como “¡Bella antes! ¡Mucho más hermosa ahora!”, “¡Bella y natural como siempre! Bendiciones Mary”, “El mensaje está buenísimo y la de la foto 😍” y “Bella en todos los tiempos”, resaltaron en su publicación.