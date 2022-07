Mary Méndez desmiente rumores sobre supuesta salida de La Red: "No sean así"

En redes sociales se rumoró que la presentadora Mary Méndez se había retirado del programa La Red, de Caracol Televisión . Tras la ola de comentarios que se desató, la comunicadora se pronunció y desmintió dichas especulaciones. "Mis amores lindos, ¿ustedes por qué son tan 'empeliculados'?", bromeó.



"Yo no me voy de La Red. Yo me tomé unas vacaciones, tuve tres años que no tomaba vacaciones, tenía vacaciones acumuladas y me fui un fin de semana", dijo entre risas. Mary Méndez también relató que algunos de sus seguidores compartieron videos asegurando que ya no verían el programa debido a su ausencia.

"Ya este fin de semana vuelvo a La Red… Chicos, pero no sean así, tan intransigentes, tampoco", comentó Mary Méndez, asegurando que "este fin de semana volvemos con toda".

Por otro lado, la presentadora agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, pues notó que han estado muy pendientes de ella.