Mary Méndez y la trágica historia de su padre biológico: "No lo conocí"

Mediante sus historias en Instagram, Mary Méndez decidió compartir con sus seguidores la historia de su padre biológico. El tema inició cuando la presentadora de La Red , programa de Caracol Televisión, habló del origen de su disciplina.



"Siempre he sido una persona muy disciplinada, eso viene de casa, porque yo tengo un padre supremamente trabajador. Y tengo una madre que, mejor dicho, trabajó toda su vida", comentó.

Mary Méndez continuó relatando que su padre biológico murió por causa de un accidente de tránsito cuando ella tan solo tenía dos años; no obstante, aclaró que fue un hombre muy trabajador.

"Después llegó mi otro papá, que es mi papá de ahora, que es igual a mi papá biológico: trabajadores incansables", sostuvo.



Añadió: "De hecho, me dicen que yo le saqué la personalidad a mi papá biológico, porque tenía un sentido del humor fantástico. Mi papá biológico fue abogado, fue alcalde, una persona bien 'cool' y la gente lo quería muchísimo".

Y es que durante una entrevista en 2017 para el programa ‘Confesiones’, Mary Méndez ya había hablado sobre este tema y explicó que dicho accidente afectó tanto a su mamá que aún se siente intranquila cuando se encuentra en un carro.

"Mi mamá, a raíz de eso, nunca ha podido recuperar su tranquilidad cuando está en un carro. Es completamente normal, tengo a mi marido al lado y mi marido se muere cuando estoy al lado de él. Yo, probablemente, también puedo quedar traumatizada de por vida. Entonces, fue para mi mamá algo muy duro y muy difícil".

La presentadora aclaró que "no lo conocí, porque tenía dos años. Sin embargo, sí me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá: ¿dónde está mi papá? Y mi mamá decía: tu papá está allá, en el cielo. Y nunca ha sido un tema que yo me he atrevido a tocar con ella ni con nadie (...) pero nunca sentarme con mi mamá, porque pienso que deben ser fibras muy difíciles para ella, de remover, y a mí no me gustaría".