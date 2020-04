Más creativos que nunca: así se mueve el mundo de la música durante la pandemia

Ricardo Arjona estrenará álbum, Selena Gómez lanzó sencillo y Sting hizo música desde casa.

Varios artistas alrededor del mundo continúan estrenando canciones y buscando creativas maneras para hacer música.

Tal es el caso de Selena Gómez, quien, según el video de su canción ‘Boyfriend’, anda buscando novio.

Ella se queja de que solo han aparecido sapos en su vida. Con el lanzamiento del video, ella reveló que donará un dólar al fondo para la lucha del COVID-19 por cada compra que se realice en su página oficial.

Por otro lado, Sting, un grupo de hip hop, interpretó al lado del presentador Jimmy Fallon ‘Please Don´t Stand So Colse To Me’, una canción clásica de la banda de rock The Police.

Lo curioso de esta interpretación fue que se hizo mediante una videollamada y los instrumentos fueron elementos cotidianos que se encuentran en casa.

Y Ricardo Arjona mostró el video en el que quedó registrada la invitación que extendió a cuatro fanáticos para que fueran testigos directos de la grabación de su nuevo álbum ‘Blanco y Negro’.

Las canciones de este trabajo discográfico del guatemalteco se realizaron en el estudio de Abbey Road, Inglaterra, el mítico lugar en el que los Beatles inmortalizaron varios de sus clásicos.

El estreno del álbum será el próximo 28 de marzo de 2020.