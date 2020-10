Mateo Carvajal cuenta en qué se gastó los $600 millones que ganó en el ‘Desafío’

View this post on Instagram

🍃Este año hubo momentos de caídas,derrotas, momentos duross ,Pero que al final traía consigo una gran recompensa, aprendizajes y personas muy especiales, enmarcaron este proceso del cual también los cuento a todos ustedes ! ‘ A mi familia,mis amigos seguidores, al @caracoltv gracias por todo y seguiremos soñando en grande, inspirando y luchando hasta final por lo que amamos 🤙🏼 ‘ Saludos y los quiero hp ! 🎉🎊