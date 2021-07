Mateo Carvajal decide someterse al láser para borrar algunos tatuajes

Mateo Carvajal decidió borrarse con láser algunos de los tatuajes que se había realizado en la cara hace algún tiempo.

Al deportista y ganador de El Desafío en 2017 siempre le han llovido críticas por el gran número de tatuajes que tiene en el cuerpo, pero cuando decidió hacérselos en la cara, los comentarios fueron a otro nivel.

Por eso, en tono de broma, aseguró que haciendo caso a las señoras que lo criticaron decidió removerse los tatuajes en forma de líneas que tenía en la nariz.

“No me dañé la vida, pero me borré unos tatuajitos, los que tenía aquí (en la nariz), ya como que cumplieron su ciclo, y ese pedacito de láser duele. Los disfruté, les tomé fotos, les saqué contenido, pero ya, señoras, les doy la razón, esa cantaleta tan hermosa que me dieron durante tantos años, ahí les voy haciendo caso”, expresó Mateo Carvajal.

Sin embargo, fue enfático en que no piensa modificarse los otros dos diseños que tiene en el rostro.

El antioqueño compartió en sus historias el momento en el que se retiró la crema para ver el resultado del láser, aunque aún le quedan faltando unas sesiones, pues todavía son visibles los tatuajes.

“No, eso no borró nada”, manifestó.