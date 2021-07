Mateo Carvajal les respondió a quienes lo critican por millonario regalo para su hijo

Mateo Carvajal, ganador del Desafío 2017, causó revuelo en sus redes sociales al compartir con sus seguidores un inusual regalo de cumpleaños para su hijo Salvador: una inversión en oro.

El deportista publicó un video en el que muestra el dinero destinado para este fin, con el objetivo de asegurarle un ahorro al pequeño para cuando esté más grande.

Sin embargo, el gesto despertó críticas de varias personas, quienes lo cuestionaron por mostrar una suma de dinero tan importante o por no invertir en otras opciones.

Mateo Carvajal no se quedó callado y así le respondió a sus críticos:

“Yo como papá de Salvador me la juego toda, no me pongo a inventar; esa responsabilidad es mía como papá. Yo no estoy esperando a que esa persona que me responde detrás de la pantalla vaya y me gire para darle de comer, vaya y me gire para asegurarle su futuro y yo tomo las decisiones que a mí me correspondan para que él esté bien, entre esas, invertirle en lo que yo quiera”, manifestó el antioqueño.