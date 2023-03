Matías Mier rompió el silencio y habló de su vida tras terminar con Melissa Martínez: “Estoy feliz”

El futbolista uruguayo Matías Mier, quien estuvo casado por tres años con la periodista deportiva Melissa Martínez, habló de su nueva vida lejos de Colombia, jugando en la liga de Indonesia.

A pesar de que Matías Mier tenía la intención de quedarse en Colombia tras su paso por Independiente Santa Fe, no pudo conseguir equipo en el país, por lo que decidió tener un nuevo aire en su carrera deportiva.

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque me voy a cumplir mis sueños. Volveré con la gente que amo”, escribió el uruguayo en sus redes sociales en enero de este año.

Indonesia es el próximo destino del futbolista, quien recientemente dio una entrevista para el medio urugayo Ovación , en la que habló de su nueva vida en el país asiático.

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, señaló Matías Mier durante la entrevista.

Pese a la dificultad del idioma, el uruguayo indicó que se adaptó muy bien y se ha sentido bien tratado por sus nuevos compañeros.

“La comida es todo un tema, pero acá en el club se portan muy bien y a los extranjeros nos hacen platos aparte. Les gusta comer mucho con picante y a nosotros no tanto”, reveló Matías Mier.

Aunque el futbolista no dio explicaciones cuando se refirió sobre las “cosas extrafutbolísticas” por las cuales habría salido de Colombia, usuarios en internet han especulado que tiene que ver con su ruptura con Melissa Martínez.

