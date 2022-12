‘Matilda’ culpa a la pubertad de su caída a pique en Hollywood

Recordada por muchos como ‘Matilda’, la actriz Mara Wilson ha pasado por todos los estados de ánimo durante su carrera frente a las cámaras, que de por sí, comenzó a muy temprana edad.

Su primer gran éxito llegó apenas a los tres años, cuando fue escogida para interpretar a la hija menor de Robin Williams en la comedia ‘Mrs. Doubfire’.

Gracias al éxito de la película, volvió a ser llamada para un nuevo personaje, obviamente como la niña tierna, para otra versión de ‘Milagro en la calle 34’. En ese momento solo había llegado a los 6 años. Luego vino el gran éxito de ‘Matilda’ y de ahí en adelante, todo cambió en su vida.

Infortunadamente su madre sufrió de un cáncer fulminante unos meses después del estreno y solo volvió a aceptar un papel hasta que cumplió 11 años. Interpretaría a una curiosa jovencita en ‘Thomas ande the magic railroad’.

La pubertad llegó para arrasar

En medio de las grabaciones, la directora Britt Allcroft se tuvo que acercar a Mara, quien ya había cumplido 12, para “sugerirle” que empezará a usar sostén porque en algunas escenas se notaban los cambios físicos en su cuerpo. Por supuesto, la pubertad la tomó por sorpresa y allí comenzó el problema.

Al ‘googlearse’, encontró que a tan corta edad se había convertido en fetiche sexual e incluso tuvo que ver montajes de su cara en el cuerpo de varias adolescentes. El impacto fue total.

Pasó de ser tierna a convertise en la "amiga gorda"

Cuando cumplió 13 años entendió que ya no bastaba con ser tierna, sino que lo más importante en Hollywood era la belleza física. Al intentar conseguir el papel protagónico en la comedia ‘Catch that kid’ y al asistir a otros castings, se dio cuenta que su rol había dejado de ser protagónico para convertirse en la “amiga gorda” de la que se reían todos.

De ahí en adelante sus apariciones han sido limitadas y han estado centradas más a sus escándalos que a sus interpretaciones. Hoy, a 20 años de haberse vuelto famosa por ‘Matilda’, Mara le tiene un mensaje a todos los que la critican.

"La próxima vez que alguien escondido detrás de un nombre de usuario de internet quiera decirme cómo ser más bonita (…) les voy a contar sobre cómo es pasar la pubertad en el ojo público luego de que mi madre muriera de cáncer (…); les voy a decir cómo se siente encontrar una página web con fotos tuyas desnuda a los 12 años; les voy a contar que conozco los dos lados de ser 'tierna' y en ambos casos sólo me hizo sentir miserable".

Habrá que ver si se reinventará para volver a sobresalir en la industria o si permanecerá a la sombra de su exitoso pasado.