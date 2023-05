Mauro Urquijo habla de su hija trans, Roz, y cómo ha sido la relación con ella

Mauro Urquijo habló con el programa La Red, del Canal Caracol, sobre la relación que tiene actualmente con su hija trans, Roz, quien hace unos meses empezó su proceso para reafirmar su identidad de mujer.

Sobre ella, el actor comentó que quiere saber “cómo se siente, qué piensa, cómo ve la vida y en lo que pueda ayudar yo, ahí estoy”.

Mauro Urquijo también habló del hermano de la joven, Lucas, de quien cree que ha sufrido una situación dura “porque a él le tocó crecer prácticamente sin su papá”.

El actor, que tiene una relación con una mujer trans, María Gabriela Isler, no dudó en disculparse con sus hijos “porque a pesar de cualquier cosa yo no pude estar con ellos. Que sepan que los amo con todo mi corazón y que me gustaría tener más contacto con ellos”.

Sin embargo, Roz aseguró que su papá no ha vuelto a buscarlos e, incluso, “después de un tiempo terminó por bloquearnos, se acabó esa comunicación. Si no estoy mal fue un día que le estábamos pidiendo dinero, necesitábamos materiales escolares”.

Añadió que “no estuvimos hablando no solo porque él no nos llamaba, sino porque ya no nos interesaba hablar con él y al día de hoy sigue sin interesarnos”.

Mauro Urquijo dio otra versión señalando que su exesposa Adriana López “se fue con ellos para México cuando yo estaba todavía en la sala de cirugía, en operación, y hasta la fecha no he podido hablar con ellos”, de eso hace ya seis años.

Pero la actriz argumenta que “tanto en México como en Colombia, los niños tienen que salir del país con un permiso firmado por el padre”.

“Es necesario un documento autenticado en notaría hecho por el padre, que tengo tres de esos para renovar residencia”, recalca.

Por su parte, Mauro Urquijo afirma que tras los problemas de salud que tuvo, por los que permaneció hospitalizado, “he pasado por muchos altibajos, ese de la cirugía fue terrible, después de la cirugía quedé bastante desmemoriado, perdí contacto con todo y de lo único que me acordaba yo, que tenía más presente, eran mis hijos, y no poder establecer contacto con ellos…”.

Tampoco ha sido sencillo conseguir trabajo en la televisión. “Hace 3 años fui a programadoras, a los canales, a decir ‘estoy bien, vengo a trabajar'. Miraron por el sistema de seguridad social y salgo incapacitado y no me facilitaron trabajo porque no se podía”, reveló.

