“Me dio bastante duro el COVID, bajé cinco kilos en ocho días”: Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le confirmó al programa La Red del canal Caracol que dio positivo para coronavirus en junio.

El intérprete de ‘Aventurero’ y ‘El desmadre’ reconoció que “el COVID no es un juego” y contó que al parecer se contagió luego de una reunión de asesoría comercial y financiera.

“Curiosamente cuando salí de ahí sentí como si estuviera envenenado, como si me hubiera caído mal una comida, pensé que me iba a dar una gripa. Me pusieron una inyección y me acosté a dormir. Esa noche tuve mucho escalofrío, toda la noche me sentí como en una nevera”, relató Yeison Jiménez a La Red.

“A la mañana siguiente descubro que tengo fiebre, 39.5, y ahí sí me alarmé y dije: esto sí está raro. Me voy al cajón de las lociones, yo dije: aquí está la prueba; saco la loción, me aplico la loción, huelo y no me huele a nada, no tenía olfato”, narró el cantante.

Tras sus sospechas, se comunicó con su EPS y le realizaron la prueba.

Por esos días, Jiménez tenía un compromiso en Medellín, por lo que se desplazó por carretera. En medio del viaje lo llamaron y le confirmaron que dio positivo para coronavirus.

Publicidad

“Me dio bastante duro el COVID, la verdad tengo que decirlo. Los días seis y siete empecé a sentir que no podía respirar; es muy raro porque tú no tienes nada en los pulmones, pero tenía un dolor y cuando inhalas el aire te duele y te hace toser”, contó el cantante.

“Yo cada día me sentía peor. Como el día ocho o nueve me puse a llorar porque me estaba sintiendo muy mal y no sabía qué iba a pasar conmigo y tú ves noticias y te preguntas ¿será que me voy a morir también?”, confesó el artista de música popular a La Red.

“Me puse verde y bajé cinco kilos en ocho días”, añadió.

Luego de estar aislado 14 días y recibir nebulizaciones por su complicado estado de salud, Yeison Jiménez le ganó la batalla a la enfermedad.

“Lastimosamente tenemos que trabajar, lastimosamente tenemos que movernos, porque si no te mata el COVID te mata el hambre, si no te mata el hambre te mata la pensadera o las deudas”, sostuvo.

Sin embargo, el caldense cree que hubo negligencia por parte de su EPS, pues dijo que no le enviaron ningún medicamento, no se comunicaron con él para hacerle seguimiento y las seis veces que llamó porque se sentía mal fue en vano, nunca le contestaron.

Publicidad

“Vale la pena cuidarnos, muchachos, vale la pena cuidarnos, y hay que cuidarnos porque a cualquiera como a mí me dio, me dio muy fuerte. Me doy hoy por bien servido, pero sí quería compartirlo para crear consciencia”, reflexionó Yeison Jiménez.