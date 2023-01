"Me encanta volver a verte": Melina Ramírez comparte ecografía de su pequeño Salvador

Recientemente la presentadora reveló el nombre que su novio Mateo Carvajal y ella le pondrán a su primogénito, que ya hasta tiene cuenta en Instagram.

Tras dar a conocer que su bebé se llamará Salvador, la hermosa Melina Ramírez compartió este fin de semana un historial con una nueva ecografía de su pequeñín en gestación.

"Hijo mío, te amo. Me encanta volver a verte", fue el mensaje con el que la caleña publicó la imagen donde se observa al niño en el vientre de su progenitora, aparentemente, con uno de sus bracitos sobre el rostro.

A finales del pasado enero Melina y su pareja Mateo, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, dieron a conocer la noticia que ella estaba embarazada. Desde entonces, la conductora de 'Yo me llamo' ha compartido varias publicaciones referentes a esta bella etapa.

Aunque Salvador no ha nacido ya es toda una celebridad en redes sociales, pues incluso sus padres le abrieron la cuenta en Instagram @salvadormateymely, que, por el momento, tiene cerca de 100.000 seguidores.

