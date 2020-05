“Me golpeó con una botella”: exnovio denuncia a actor de Rebelde

El hombre aseguró que el romance que sostuvieron por un año había terminado muy mal. Esto respondió el exintegrante de RBD.

El maquillista holandés Maico Kemper le contó a la revista mexicana TV Notas que se marchó de la casa en la que convivía con Christian Chávez, días después de una agresión por la que terminó en el hospital.

Según Kemper, todo ocurrió cuando ambos estaban tomando alcohol. En un momento empezaron a discutir sobre su relación y el ambiente se puso tenso.

“Exploté y comencé a gritarle. Christian se puso agresivo. Ante esto, le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, relató.

Pero la denuncia es incluso más grave porque Kemper sostiene que se despertó en la cama y Christian le aseguró que se había caído y golpeado en la cabeza.

Al maquillista le cogieron diez puntos debido a la herida.

Frente a estos hechos, Kemper interpuso una denuncia contra el actor que interpretó a Giovanni Méndez en la serie Rebelde.

En un comunicado, el actor Christian Chávez respondió: “Por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad”.

Sin embargo, afirmó que está tranquilo y enfocado tanto en su familia como su trabajo.

“Sé que todo va a estar bien. Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente”, apuntó.