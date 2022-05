"Me gusta la irreverencia": Yina Calderón se hizo nuevo tatuaje y explicó la razón

Yina Calderón volvió a dar que hablar en las redes sociales , esta vez por mostrarles a sus seguidores el nuevo tatuaje que se hizo. Además de dar a conocer la imagen que eligió, la empresaria de fajas explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

"Nos fuimos donde el tatuador, vendía cócteles, me 'jarté' como siete cocteles, pero me vine a dormir (...) Les voy a mostrar el tatuaje que me hice", dijo Yina Calderón, quien enseñó la figura de Vegeta, personaje de Dragon Ball, plasmada en su brazo.

Según explicó la creadora de contenido en sus historias de Instagram, le gusta la "irreverencia", razón de los otros tatuajes que tiene Yina Calderón.

"¿Por qué me lo hice? Porque me gusta la irreverencia, por eso tengo a Bart Simpson. Hello Kitty, me descaché, Hello Kitty es porque amo todo lo rosado. ¿Por qué Vegeta? No sé, es el que más me gusta de toda la serie de Goku", añadió la influencer.

La publicación de Yina Calderón generó varias reacciones. Algunos comentarios fueron "Quién te tatúa para nunca ir 😂😂😂😂😂", "Dizque irreverencia 😂😂😂😂" y "Jajaja pensé que se tatuaría a Petro" y muchos más.