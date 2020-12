“Me hace mucha falta mi papá”: Alberto Linero sigue llorando la muerte de su padre

En su cuenta de Twitter, Alberto Linero expresó que se siente demasiado triste tras la muerte de su progenitor, ocurrida el pasado 6 de diciembre de 2020 en una UCI de Santa Marta.

Según se conoció, Carlos Linero estaba conectado a un ventilador mecánico, pero no tenía coronavirus COVID-19.

“La muerte impone la ausencia. Es absoluta, no negocia, sumerge en el dolor. Ya me hace mucha falta mi papá. Ha sido muy triste. He llorado y rezado, confiado en el amor de Dios. Gracias a todos los que me han hecho llegar sus condolencias, disculpen no haber podido responder”, escribió Linero en su red social.

Sus seguidores en redes sociales le envían mensajes de apoyo para ayudarlo a superar esta pérdida tan sensible.