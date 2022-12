“Me olió y jugó con mis pechos”: Kate Upton cuenta cómo habría sido acosada por cofundador de Guess

Reveló nuevos detalles luego de que Paul Marciano asegurara que estas denuncias eran falsas

“Nunca he tocado a Kate Upton. Nunca he estado a solas con ella”, había afirmado Marciano.

Ahora, en una entrevista con la revista Time, Upton decidió responderle.

En julio de 2010, “Paul Marciano quería reunirse conmigo. Tan pronto entré con la fotógrafa Yu Tsai, Paul vino directamente a mí, a la fuerza agarró mis pechos y empezó a sentirlos, de hecho a jugar con ellos. Después de empujarlo, me dijo ‘me estaba asegurando de que eran reales”, contó la modelo.

Upton sostuvo que Marciano la siguió tocando de una manera agresiva: “en un momento, me agarró a la fuerza la nuca para que no pudiera moverme y comenzó a besarme en la cara y en el cuello”.

Según Kate, este comportamiento no se detuvo, en cambio siguió recibiendo mensajes sugerentes e invitaciones para que estuvieran a solas.

“Pensé en renunciar al modelaje”, reconoció.

"No debería permitirse (a Marciano) usar su poder en la industria para acosar a mujeres sexual y emocionalmente #metoo", publicó inicialmente Upton en su denuncia.

Marciano fue cofundador de Guess en 1981; es su presidente ejecutivo y director creativo desde 2015.

Upton, que también ha trabajado como actriz en algunas películas, está casada con la estrella del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin Verlander, y es conocida por haber aparecido en la portada de la revista Sports Illustrated.

En 2011, se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford y, más recientemente, Gigi Hadid.