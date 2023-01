“Me operé, pero me engordé”: fotos inéditas de Lina Tejeiro para hablar del cuerpazo que luce ahora

Aprovechando el 'jueves de antaño', la actriz contó el proceso que ha vivido para lograr sentirse “cómoda” con su cuerpo.

La actriz Lina Tejeiro, quien inició su carrera haciendo el papel de Sammy en la popular serie Padres e Hijos, aprovechó el jueves de #TBT en redes sociales para contarle a sus seguidores lo que ha hecho durante años para lograr la figura que luce ahora.

Con varias imágenes de algunos años atrás, Lina contó, entre otras, que se había sometido a un procedimiento quirúrgico y también había sufrido de anorexia en su búsqueda por “ver en el espejo algo que me gustara”.

“Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo. Fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, escribió en la publicación.

También aprovechó para dejarle una reflexión a sus seguidores: “no hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación”.

Y cerró puntualizando lo feliz que se siente ahora con los logros de su esfuerzo.

“Ahora me veo en el espejo y me gusta lo que veo y además lo cuido porque me ha costado horas de ejercicio y seguiré esforzándome para seguir con mi objetivo y mi proceso que al final la única que sabe cómo quiere verse y sentirse soy yo”.

"Siempre has sido hermosa", "Eres una mujer power. Que motiva desde la realidad", “Antes y hoy eres perfecta", "Trabajo y sacrificio, así es", son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido en la publicación en su Instagram @linatejeiro.