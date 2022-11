“Me pararon el show”: cantante Luisa Chara la pasó mal en concierto de Paola Jara

Actuar de telonero ante un artista reconocido es un sueño para muchos cantantes emergentes, pero ese no fue el caso de la caleña Luisa Chara, quien se hizo conocida por su participación en The Voice Chile.

Paola Jara se presentó en ese país el pasado fin de semana y lo que Chara pensó iba a ser una gran oportunidad no fue así, según su versión de los hechos.

“He aquí mi triste historia: resulta que salí a cantar, ya la gente estaba superbacana, el público estaba con una energía. Entonces, ya iba por mi tercera canción, todo bacano, todo chévere, y a la mitad de la canción me di cuenta de que me apagaron la música, las luces, me pararon el show”, dijo la cantante en un video.

Aseguró que “de repente empezó a llegar todo el staff de Paola Jara, me empezaron como a decir permiso que va a venir Paola Jara, quítese”.

Obviamente, fue una situación que la hizo sentir muy mal, al borde del llanto, comentó a sus seguidores en redes sociales.

“Me dio bastante impotencia, siento que aunque yo no sea una cantante conocida fue una falta de respeto bien grande”, agregó.

Por su parte, Paola Jara compartió videos de lo exitosas que fueron sus presentaciones, pero no se ha pronunciado sobre lo dicho por Luisa Chara.

Chara aseguró que más tarde la contactó la productora del evento y le ofreció disculpas por lo sucedido.