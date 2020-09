“Me quisiera operar, pero no me dejan”: Shannon de Lima aclara si tiene cirugías en el rostro

View this post on Instagram

Shannon de Lima se sinceró con sus seguidores y les reveló que no se ha realizado ninguna cirugía en su rostro🤯 Asimismo, aprovechó para aclarar que la foto que se convirtió en tendencia en los medios sólo se debe a una mala pose: “tenía 13 años y salgo patética” 😅 La modelo también aclaró que no se ha inyectado nada en sus labios y que tampoco tiene diseño de sonrisa 😱 Por último, expresó que es demasiado paciente. Además, que tiene buen control emocional y que por eso no le afecta que la gente crea que si tiene cirugías 😰 ¿Ustedes que creen?🤔