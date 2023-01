“Me recuerdan que soy mujer”: Valentina Lizcano enseña con orgullo sus estrías

Con desnudo artístico, la actriz envió un emotivo mensaje en el que resalta la labor de ser madre y lo que cambió cuando tuvo su hijo, Salvador.

La también presentadora compartió sus palabras a través de su cuenta en Instagram.

“Mis cicatrices son el recuerdo más hermoso que tengo del poder que puede experimentar, el poder del amor total que me llevo a soltar mi cuerpo y entregar mi dolor; solo por poder abrazar y mirar a los ojos el ser que más he amado en mi vida y que me rescato de los brazos de la vanidad”, escribió Valentina en la publicación.

“Estas cicatrices me recuerdan que soy mujer, mujer que se pare a sí misma, que pare a los que ama y que se reconstruye para servir a los demás. #EnMisCicatrices, @ninarodriguezmusica gracias por confiar en mis cicatrices, que son las de muchas madres”, añadió.



