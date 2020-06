“Me robaron todo”: Daniela Ospina recordó el día en que ladrones hicieron de las suyas en su casa

Durante una transmisión en vivo en la red social Instagram, Daniela Ospina abrió su corazón para contarles a sus seguidores los momentos más difíciles de su vida, como el día que su padre le confesó que sufría un cáncer y la vez que saquearon su casa en Medellín.

La empresaria se mostró serena y recalcó que era la primera vez que contaba estas experiencias.

“Contacté a una chica para que me ayudara en casa y el resumen es que me robó todo. Entonces vuelvo a Colombia, esta chica me roba, no pasa absolutamente, lastimosamente la justicia no hizo nada. Empecé a preguntarme muchas cosas, como si debí haberme quedado afuera o si debí haber vuelto”, narró Daniela.

De acuerdo con el relato, el hurto sucedió cuando la antioqueña volvió de Madrid, tras su separación con el futbolista James Rodríguez.

“Oré mucho y le entregué todo a Dios, porque al final son apegos y uno tiene que aprender a desapegarse. Es normal porque las cosas también cuestan y efectivamente era todo lo que había conseguido durante un tiempo”, relató la modelo.

Aunque Daniela y Salomé no sufrieron lesiones ni fueron intimidadas, el miedo se apoderó de ellas por mucho tiempo.

“Seguimos acá como si nada, pero era muy nerviosa, la niña también era muy nerviosa, es difícil. Una situación de esas lo deja a uno demasiado intranquilo”, confesó.

Pero esa no fue lo único que enfrentó la empresaria, en esa misma época se vio envuelta en varios rumores y ‘chismes’.

“Me tocó cargar con cosas muy pesadas”, añadió.

Meses más tarde, a principios del 2019, recibió la noticia de la enfermedad de su padre, Hernán Ospina.

“Yo estuve en Semana Santa en Europa porque fui a llevar a mi hija a donde su papá. El 23 de abril, cuando me estoy devolviendo, llamo a mi padre y él me dice: ‘Negra, llevo llamándote, pero no sé qué pasa’, entonces me monto en el avión hablo con mi papá y le pregunto: '¿qué pasa?' Y me responde: ‘me hicieron un examen, hay dos posibilidades o tengo cáncer o es una úlcera’”, relató Daniela.

“Fue el peor viaje de mi vida, me dio dolor de estómago, yo solo oraba y era un viaje de 10 horas. Yo llamé a Harold y le dije: ‘yo creo que mi papá tiene cáncer’, algo dentro de mí me lo decía (…) Fueron las peores 10 horas de mi vida”, recordó.

Tras el episodio, la paisa y su padre se volvieron inseparables. Lastimosamente, tres meses después (el 12 de julio de 2019) don Hernán falleció.

Aunque Daniela está serena y tranquila, siente todos los días la ausencia de su papá y muestra de ello son las constantes publicaciones que hace en redes sociales en su nombre.