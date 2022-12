“Me rompiste como persona”: revelan nueva carta de la exnovia de Jim Carrey que se suicidó

Dos años antes de su muerte, Cathriona White habría redactado un texto en su IPad donde acusa al actor de involucrarla con drogas.

El mensaje, escrito en 2013, fue rescatado gracias al trabajo de abogados y técnicos que trabajan para la familia White en su batalla legal contra Jim Carrey. Este lunes fue dado a conocer por Daily Mail.

“Alguna vez has pensado realmente todo lo que esto me afecta”, le pregunta Cathriona White a Carrey en su mensaje.

Continúa, “sabes lo que quiero y no tiene nada que ver con dinero (…) lo que quiero es esto, tú me contagiaste herpes y quiero que te disculpes por eso”.

Es importante recordar que frente al tema de la enfermedad existe gran controversia: mientras Carrey asegura que Cathriona tenía herpes antes de conocerlo, la europea siempre lo culpó.

“Quiero que tengas cuidado cuando estés con otras mujeres y prestes atención a tu cuerpo, tus acciones afectan a las personas”, añade White.

Cathriona va más allá y acusa al actor de películas como ‘The Truman Show y Ace Ventura’ de haberla introducido a las drogas.

“No quiero ser irrespetuosa como tú lo has venido siendo. Antes de ti tal vez no me respetaban mucho, pero me respetaban. Era una persona feliz, amaba mi vida, tenía confianza en mí, me sentía bien y estaba orgullosa de mis decisiones. Luego te conocí, me involucraste con cocaína, prostitutas, abuso mental y enfermedad”, escribió.

“Tu hiciste cosas buenas por mí, pero estar contigo me rompió como persona. Me habían prometido a Jekyll y en su lugar obtuve a Hyde”, sentencia.

Aunque no se conoce si el mensaje llegó a manos de Carrey, lo vuelve a poner en el ojo del huracán y será pieza fundamental en esta batalla legal.

Padres de White aseguran que Carrey fue clave en el suicidio de su hija, mientras que el actor dice que quieren sacar provecho económico de esta situación.

