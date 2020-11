“Me sentí como una reina”: Karol G responde a críticas por vestido que usó en los Grammy Latino

Una vez más Karol G recibió críticas por su look. Esta ocasión, el vestido escogido por la colombiana para la noche de los Grammy Latino fue blanco de comentarios y hasta burlas.

Karol G me está dando “fiesta salsa quinceañera baila” vibes en la alfombra roja de los #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/GDy57hqU8e — C (@godamnitcharlie) November 20, 2020

La artista decidió no quedarse callada y responder a sus detractores.

“Uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal. No sé si es la tendencia o no, no me interesa, si le favorece o no a mi cuerpo, para mí se trata de cumplir sueños. Me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación”, detalló la cantante.

Karol G brilló en la noche de la música latina con su presentación de ‘Tusa’.

La cantante aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus seguidores sobre amor propio. Ella misma ha sido blanco en varias oportunidades de comentarios de todo tipo por su figura o como se viste.

“Todo el mundo tiene una opinión, pero sigue solo la que te hace feliz a ti, que tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás”, dijo la intérprete de ‘Bichota’.