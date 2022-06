"Me siento de la mier..": Yeferson Cossio se muestra nostálgico tras recordar a su padre

Con una corta historia en Instagram, Yeferson Cossio confesó a sus seguidores que se sentía afectado por no tener a su padre, que falleció hace algunos años. Mientras este mes algunos celebran la vida de sus progenitores, el creador de contenido recuerda con nostalgia al suyo.

"Hoy es el Día del Padre. En dos días hubiese sido el cumpleaños número 50 de mi viejo. Me siento de la mier#@", escribió el empresario. Aunque Yeferson Cossio no suele hablar de cómo falleció su papá, sí dio algunos detalles durante un live con el actor Jorge Enrique Abello.

El joven empezó diciendo que "él se acostó a dormir y no despertó. No tenía una enfermedad ni nada por el estilo y, además, falleció muy joven, de 46 años". Yeferson Cossio también mencionó que no pudieron conocer las causas de su muerte, pues si aceptaban una autopsia no podrían donar sus órganos.

"Si le hacíamos autopsia no podíamos donar ninguno de sus órganos, porque los laceran toditos, y pues, la verdad, saber de qué se había muerto mi papá no lo iba a devolver a la vida, pero sus órganos sí podrían devolvérsela a muchos otros", Enfatizó.

El influencer concluyó diciendo que aunque tiene muchas comodidades, su vida no es del todo perfecta como algunos piensan.

"No sé qué tantos de ustedes me tienen envidia y piensan que mi vida es perfecta. Si supieran que yo les tengo envidia a ustedes que tienen a sus papás vivos", puntualizó.