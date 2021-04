“Me siento solo en el mundo”: doloroso mensaje de Kevin Roldán tras la muerte de su papá

Peter Roldán Mejía, papá del cantante Kevin Roldán , falleció este jueves. Así lo confirmó el artista de música urbana en sus redes sociales:

“Ayer fue el día más triste de mi vida, el día en que la persona que más amo en el mundo partió hacia el cielo. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mí”.

Kevin Roldán, quien es reconocido por éxitos como ‘PPP’ y ‘Hasta abajo’, conmovió a sus miles de seguidores con un doloroso mensaje que le dedicó a su padre.

“Ayer se fue mi papá, mi hermano, mi mejor amigo, mi socio, el mejor manager del mundo, la persona que creyó en mí sin pensarlo dos veces. Te amo y sé que estás con nosotros cuidándonos y amándonos desde el cielo. Tú eres la mejor persona que conocí en la vida, el más servicial, el más dado a la gente, tus valores y tu forma de ser te caracterizaron”, escribió el reguetonero.

El vallecaucano describió a su progenitor como un hombre correcto, responsables y que siempre le inspiró respeto.

“Te amo, papi, esto es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Recuerdo cuando me llamabas por FaceTime escuchando mis nuevos temas y diciéndome que eras mi fan número 1, me acuerdo cómo llorabas de emoción en mis conciertos, también el día que te tatuaste KR en tu brazo con mucho orgullo, todos los consejos que me diste. Nunca me voy a olvidar que tengo el mejor papá del mundo. Peter Wilman Roldán Mejía mi héroe, mi ídolo, mi estrella, estoy muy triste, no puedo creerlo”, destacó.

Además, de resaltar las virtudes de su papá, Kevin Roldán le hizo dos promesas: una sobre su madre y otra sobre su carrera:

“Te lo juro por ti y por Dios que voy a cumplir tu sueño de ganarnos un Grammy y de seguir representando a Colombia en el mundo entero. Mi carrera es tu carrera y voy a seguir dejando tu legado de amor por la vida, de barraquera y de ganas de darlo todo por ser mejor persona. Hoy volví a nacer, me siento solo en el mundo, pero con ganas de representar tu apellido más que nunca. Te amo para siempre y tranquilo, papi, que voy a cuidar a mi mamá que tanto te ama y estuvo siempre para nosotros, ella está aquí conmigo”.

Aunque en redes sociales se habla que Peter Roldán murió por COVID-19, la familia del empresario no ha confirmado esta versión.