“Me subí al carro y lloré”: actriz de Game of Thrones reveló cómo fue acosada por Harvey Weinstein

Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister, narró dos experiencias que dejan en evidencia el modus operandi del productor.

Mientras Policía de Nueva York adelanta una investigación contra Weinstein, se siguen conociendo voces en contra del productor que ha sido denunciado por decenas de actrices, modelos y asistentes.

A través de su cuenta de Twitter, Lena Headey relató un par de encuentros con el productor:

“Conocí a Harvey Weinstein en el Festival de Venecia (…) En un momento Harvey me dijo que diéramos un paseo, caminé con él y luego se detuvo y me hizo un comentario sugestivo, un gesto. Yo apenas respondí con una sonrisa, estaba en shock, recuerdo que pensé ‘debe ser una broma’. Dije algo como ‘a ver amigo, eso sería como besar a mi papá, vamos a tomar algo, regresemos con los demás’”, contó la actriz británica.



Headey pensó que el famoso productor jamás volvería a insinuársele, pero esto no sucedió.

“Ocurrió en Los Ángeles, años después. Me pidió que desayunáramos, hablamos de películas. Él me preguntó sobre mi estado amoroso actual. Cambié la conversación a algo menos personal. Fue al baño, regresó y me dijo ‘vamos a la habitación, quiero darte un guión’. Caminamos hacia el ascensor y la energía cambió. Mi cuerpo se sintió en alerta”, contó.

“Cuando el ascensor iba subiendo le dije a Harvey ‘no estoy interesada en otra cosa que trabajo, por favor no pienses que vine hasta aquí por otra razón. Nada va a pasar entre nosotros’. No sé qué me poseyó en ese momento para hablarle así (…) él se quedó en silencio después de eso, estaba furioso. Salimos del ascensor camino a su cuarto. Su mano estaba en mi espalda, me llevaba delante de él, no dijimos nada, me sentía completamente sin fuerza, intentó abrir con su llave magnética y no funcionó, se molestó bastante”, dijo Headey.



Advertisement