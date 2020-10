“Me trató de desvestir”: Danna García revela su historia de acoso sexual en Hollywood

Danna García es una de las actrices más queridas por los colombianos. Su personaje de Norma Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’ es uno de los más recordados, pero en su carrera de una amplia trayectoria se vio marcada por un episodio de acoso sexual en Hollywood.

La intérprete lo había mantenido en secreto hasta ahora, sin embargo, en una reciente entrevista decidió contar lo que le pasó.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, detalló la actriz en el programa ‘Sal y Pimienta’ de Univisión.

Danna relató que un director le decía: “’necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites’, o sea no era actuando que necesitaba explotar eso”, expresó.

La actriz relató que ese mismo director la invitó a una cena con un famoso actor, “yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa”, pero ella le manifestó que se tenía que ir porque tenía al otro día clases de actuación.

“Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que nunca viví en Latinoamérica”, aseguró la artista.

Finalmente, la actriz contó por qué no hizo público lo sucedido hasta ahora.

“En ese momento yo le conté a mi mánager y mi mánager me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la Policía? Next’”, agregó.

En Hollywood nació el movimiento ‘Me Too’, en el marco de las denuncias de varias actrices contra el productor y ejecutivo de cine Harvey Weinstein, quien fue condenado en marzo de este año a 23 años de prisión por violación y agresión sexual.

La colombiana también se refirió a los difíciles momentos que atravesó este año a raíz del coronavirus, ya que dio positivo en varias oportunidades lo que la mantuvo alejada de su familia.