Medellín será escenario del primer concierto presencial de Colombia en la nueva normalidad

‘Fusión al aire’ es el primer concierto autorizado para realizarse de manera presencial. Será con un imponente montaje y todas las medidas de bioseguridad exigidas en el país.

“Es la primera vez que se hace a nivel mundial. El carro ingresa, pasa por un filtro de desinfección, luego se bajan de los del carro y tendrán otro filtro de desinfección corporal. El palco está a una altura de 2 metros 20 y el carro se estaciona debajo de este y las personas ingresan por una escalera hasta la parte de arriba. Además, tienen baño privado”, explicó Allan Acosta, ceo de Alive Productions.

El plan piloto se realizará en el Aeroparque Juan Pablo II de Medellín y tiene un objetivo principal:

“Reactivar la economía y generar empleos, más de 350 personas se verán beneficiadas en empleos directos”, destacó Allan Acosta.

En su primera apuesta el turno será para el vallenato y la música popular con Yeison Jiménez y Hebert Vargas.

“Fascinado porque voy a estar viviendo la experiencia de ese primer concierto presencial después de más de cinco meses de espera para estar frente a un público”, manifestó Hebert Vargas.

“Para mí es un gusto escuchar a Hebert. Si me toca a mí primero me quedaré a escucharlo y si me toca a mí cerrar pues voy a escucharlo”, dijo Yeison Jiménez.

Este evento fue aprobado con sus protocolos de bioseguridad. Después de tres meses de trabajo, el concierto será el 12 de septiembre.

