Médicos me dan un 20% de probabilidades de sobrevivir al cáncer: vocalista de ‘Jarabe de palo’

Pau Donés hace poco reveló que el cáncer ha vuelto y de una forma más agresiva. El artista se está sometiendo nuevamente a las incansables sesiones de quimioterapias.

El intérprete de canciones como ‘Flaca’ y ‘Bonito’ concedió su primera entrevista, luego de ser diagnosticado con cáncer de colón, a la revista XL semanal.

"El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?", aseguró Pau Donés.

"No sé si me voy a salvar, pero doy la cara. En relación con si me voy a morir o no, nada. No tengo miedo a morirme. Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!", reveló el vocalista de 'Jarabe de Palo'.

Además, Pau contó que los médicos le han dado solo un 20% de posibilidades de sobrevivir en los próximos cinco años.

"¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo", agregó el artista.

Pau Donés, también habla de la lucha que ha dado para mantener su cuerpo: “hago lo posible para que no me mate: he dejado de beber; como comida que no alimenta el cáncer, sino que lo mata de hambre, me meto infusiones para tener el cuerpo supe limpio y preparado para cuando contraataque. ¡Y ya está! Esa es la relación que tengo con el cáncer. Y si se me cae el pelo con la quimio, pero eso hace que viva un año más, ¡que se me caiga! No pasa nada”.

Más feliz que nunca, como lo anunció el líder de ‘Jarabe de palo’ ahora iniciará su gira por España y Latinoamérica, lanza su nuevo disco, publica su historia en una autobiografía ‘50 Palos’.

Escuche algunos de sus éxitos de 'Jarabe de palo':

