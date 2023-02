Megan Fox cierra su Instagram tras borrar todas sus fotos con Machine Gun Kelly: ¿infidelidad?

Durante los últimos días se empezó a rumorar que la relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly terminó 'a lo Shakira'. Se ha especulado que el rapero estadounidense le habría sido infiel a la actriz con una mujer 10 años más joven que ella.



Y es que Megan Fox encendió las alarmas después de que compartió varias fotos en redes sociales sin su anillo de compromiso. Vale la pena recordar que en enero de 2023 la actriz de 36 años anunció que llegaría al altar con Machine Gun Kelly.

Finalmente, Fox cerró su cuenta de Instagram, pero la última publicación que hizo puso a pensar a más de uno. La protagonista de 'Transformes' compartió un post en el que aparece un sobre siendo consumido por las llamas y escribió lo siguiente: "Puedes saborear la deshonestidad, está en tu aliento".

Medios internacionales apuntan a que el rapero le habría sido infiel a Megan Fox con Sophie Lloyd, una joven guitarrista de 26 años quien hace parte de su banda desde mayo 2022.

Desde octubre del mismo año, Machine Gun Kelly no comparte ninguna fotografía junto a su prometida.



¿Shakira envió indirecta a Piqué en San Valentín?

En otras noticias de farándula, luego de 12 años de relación, Shakira celebró su primer San Valentín soltera y compartió un video por medio de redes sociales en el cual se le ve cantando una canción que habla de una ruptura amorosa mientras trapea.

Vestida con un enterizo negro y tacones de aguja a juego, la artista colombiana compartió un video en la plataforma de Instagram donde se le ve trapeando una alfombra, al mismo tiempo que entona la canción llamada 'Kill Bill', interpretada por la cantante y compositora Solána Imani, más conocida como SZA.

El tema hace referencia a las películas del director Quentin Tarantino y cuenta la historia de una mujer que ha sido traicionada por su pareja con otra persona y planea una venganza en su contra. La letra de la pieza musical declara que, a pesar de estar molesta, la mujer sigue admirando a su ex y odia verlo feliz con alguien más, pero que si ella no puede tenerlo, nadie más lo hará.

El fragmento que acompaña el video compartido por Shakira, dice: “Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea. Después a su nueva novia, ¿cómo llegué a este punto? Puede que mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.