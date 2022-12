Megan Fox luce tremendo cuerpazo tan solo medio año después de dar a luz su tercer hijo

La despampanante actriz es la imagen de una famosa marca de ropa íntima. Para muchos, ella es la mujer más sensual del planeta.

Sin embargo, no siempre fue así. En 2011 aseguró, a la revista Hollywood Reporter, que no siempre se sintió bella. “Jamás fui la chica bonita del colegio, con la que los chicos quisieran ennoviarse. Tenía frenillos y tenía el cabello teñido de naranja. No era popular sino más bien solitaria”.

Publicidad

Las imágenes de la actriz, que encarnó a April O’neal en la más reciente versión de Las tortugas ninja, rápidamente acumularon miles de likes en Instagram.

Publicidad

Publicidad

Las imágenes, que dejan con la boca abierta a más de uno, muestran a Megan Fox con un sensual liguero púrpura.

A raíz de las fotos, teniendo en cuenta lo reciente de su tercer parto, califican a la actriz como la perfección hecha mujer.

En su vida sentimental, Fox retomó su relación con el actor Brian Austin Green de quien estuvo separada cerca de un año. Más afortunado no puede ser el intérprete de David Silver en la aclamada serie Beverly Hills 90210.