¿Mejor que su padre? Jaden Smith demuestra que también sabe rapear

Jaden Smith ha ido posicionándose como una estrella con luz propia. El hecho de ser el hijo de Will Smith ya era un peso importante pero con su forma de ser y su extravagancia, ha logrado ser aún más reconocido.

Esta vez, el protagonista de ‘Karate kid’ dirigió un video musical y encima se animó a rapear en el sencillo ‘Like this’ junto al artista Rich The Kid.

Por supuesto, su vestimenta y su particular forma de posar no pasan desapercibidas en las imágenes. Por lo que se escucha, también talento para la música.