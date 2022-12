Melania le recuerda a la primera esposa de Trump quién es la primera dama de EE. UU.

Ivana Trump está promoviendo un libro sobre su vida con el magnate. Lo que dijo en una entrevista a Good Morning America no le gustó a la actual cónyuge.

Ivana, madre de los hijos mayores del magnate y quien estuvo casada con él por 15 años, ha lanzado sus memorias tituladas ‘Rasing Trump’.

‘Criando a Trump’, el libro de la primera exesposa del presidente de... En una entrevista para el programa ‘Good Morning America’, la empresaria aseguró que “aunque puede llamar a la Casa Blanca directamente no lo hace muy seguido pues “Melania está ahí y no quiero causar ningún tipo de celos. Soy básicamente la primera esposa de Trump. Soy la primera dama”, agregó.

A la oficina de la primera dama no le causó en gracia la broma y, por medio de una vocera, se fue lanza en ristre contra ella.

“La señora Trump ha hecho de la Casa Blanca un hogar para Barro y el presidente”, aseguró Stephanie Grisham.

“Ella ama vivir en Washington D.C. y está honrada en su rol de primera dama de los Estados Unidos. Planea usar su cargo para ayudar a los niños, no para vender libros”, agregó.

“Claramente no hay sustancia en esta afirmación de una ex. Desafortunadamente, solo búsqueda de atención y ruido para beneficiarse ella misma”, finaliza el comentario que sin duda alguna tuvo la aprobación de Melania.

No es claro que tipo de relación tienen las dos mujeres, pero esta es la primera vez que existe una discrepancia en público entre las dos.