Melanie Griffith pide divorcio a Antonio Banderas

Melanie Griffith y Antonio Banderas pondrán fin a su matrimonio de 18 años.

Los actores se casaron en mayo de 1996 y tienen una hija de 17 años. Juntos trabajaron en la comedia romántica "Two Much" de 1995 y el actor español de 52 años dirigió a su esposa en el filme de 1999 "Crazy in Alabama".

En años recientes Banderas le ha dado su voz al personaje animado el Gato con Botas (Puss in Boots) en las cintas de "Shrek" y actuó en las dos películas más recientes de Pedro Almodóvar, "La piel que habito" y "Los amantes pasajeros".

Griffith, de 55 años, fue nominada a un Oscar por su actuación en el filme de 1998 "Working Girl" ("Secretaria ejecutiva").