Melina Ramírez causó sensación con un mensaje de Salvador “desde la barriguita de mamá” para papá

La bella presentadora vallecaucana no solo llamó la atención por el mensaje, sino la imagen que lo acompañó. Mateo Carvajal le respondió.

Salvador aún no ha nacido, pero eso no le impidió expresarle a su papá, Mateo Carvajal, el amor que siente por él y enviarle un mensaje de felicitaciones en el Día del Padre. Lo hizo, por supuesto, a través de su mamá, Melina Ramírez.

“Papi, desde la barriguita de mi mamá, ¡te deseo un feliz día! Gracias por cuidarme y amarme tanto. ¡Sé que serás el mejor papá!”, publicó la presentadora en su cuenta de Instagram, junto a una foto precisamente de su “pancita”.



Evidentemente, el mensaje llegó a su destinatario, quien públicamente respondió y espera con ansias la llegada de su hijo, cuyo nacimiento será entre julio y agosto.

“¡Ya estamos llegando a la meta! ¡Y pronto celebraremos infinitamente este día!”, dijo el paisa ganador del Desafío Superhumanos 2017.

Al final de la publicación, que conmovió a miles de seguidores de la pareja, Melina Ramírez también aprovechó para desearles un “feliz día a todos los papitos que cuidan y valoran sus hogares”.

Vea también:

“Volvamos a nosotras”: la reflexión de Melina Ramírez tras sesión de danza en medio de su maternidad