Melina Ramírez respondió a quienes la criticaron por recuerdo con su hijo: la llamaron "mala mamá"

Melina Ramírez se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de Colombia por su belleza y talento. Sin embargo, en los últimos días, fue criticada por algunos usuarios en Instagram luego de que ella subió un tierno recuerdo con su hijo, Salvador.

La modelo y también empresaria tiene 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y en su última publicación subió un una serie de fotografías con su hijo, que nació de su relación con su expareja Mateo Carvajal.

“Un #tbt porque lo extraño mucho y me derrito por él 💘 Disfrutarnos lo simple de la vida hijo”, dice la descripción de la publicación.

Una de las fotos fue objeto de críticas porque Melina Ramírez aparece dándole un beso en la boca al pequeño Salvador.

“Si fuera el papá el que le está dando picos en la 👄 al bebé no se vería 'normal', ¿no?, “Sí, remal besarlos en la boca”, "Eso es ser mala mamá, no se le dan besos en la boca a los niños. Es lógico, ¿no?” y “Por fa, no les den picos a los niños en la boca” fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Melina Ramírez no dudó en responder de manera educada a uno de los comentarios en la que la criticaban.

“Los hijos nunca se besan en la boca, no es correcto”, comentó una internauta, por lo que Melina le respondió: “Tú tienes tus hijos para decidir qué es lo correcto. Yo tengo el mío para también hacerlo. Esos besos no los cambio por nada en el mundo”.

Pese a las críticas, la mayoría de comentarios de los internautas eran elogiando a Melina por su gran labor como madre. Hasta la mañana de este domingo, 12 de febrero de 2023, la publicación contaba con más de 100.000 me gusta y casi 200 comentarios.

Caso de acoso a Melina Ramírez

En 2020, a través de un extenso video que publicó en su cuenta de Instagram, Melina Ramírez denunció que desde hace más o menos un año y dos meses v enía siendo víctima de acoso por parte de un “grupo de niñas”, que aparentemente eran fans y pasaron a tener sentimientos de rabia y odio.

“Trataba de no pararles bolas, pero fue tomando fuerza al punto que me empezaron a amenazar de muerte, que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar como una cebra, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, dijo.

En ese entonces, Melina aseguró que, durante muchos meses de permanecer silencio, le escribieron cosas muy fuertes que la lastimaron.

Dijo que estas personas la habían estado atacando ante cualquier publicación que ella hace y también habían aprovechado para difamarla e inventarle cosas que muchos creyeron, debido a que no salía a desmentirlas porque “tenía mucha rabia y dolor”.

Melina anotó en aquel entonces que atravesó por un proceso interno “durísimo” y que le costó asimilar, pero que ya podía hablar del tema, que quedó en manos de las autoridades.