Melina Ramírez reveló el “aporte genético” de Mateo Carvajal en su hijo Salvador

La presentadora y exreina vallecaucana compartió un video que impactó a sus seguidores, algunos de los cuales también notaron algo extraño en el bebé.

Ha pasado una semana desde el nacimiento del primogénito de Melina Ramírez y Mateo Carvajal y el pequeño sigue siendo la sensación entre los casi seis millones de seguidores que acumula una de las parejas más queridas actualmente en Colombia.

Pues bien, la bella presentadora y también youtuber caleña decidió revelar lo que, según ella, es el “aporte genético” de Mateo en su hijo Salvador.

“¡Atención! Mateo dice que Salvador se parece a él y sí, tiene razón. En las nalgas y en la pantorrilla. Gracias por el gran aporte. Es igualito a mí, ¿no? Me tiene derretida de amor”, escribió, entre risas, Melina en su Instagram, junto a un video donde evidencia dicho aporte genético.



La grabación causó tal impacto en sus seguidores que en menos de un día ya había superado el millón de reproducciones, pero además les permitió a algunos identificar algo extraño en el bebé. Notaron que tenía los ojos amarillos.

“Meli, los ojitos del niño están amarillos, pregúntale al pediatra o sácalo a que tome las víctimas del sol. Eso mismo me pasó con mis hijas”, comentó la usuaria @07_stefy_07.

En ese sentido, otra usuaria hizo referencia a la ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas por aumento de la bilirrubina), pero pidió no preocupar a la presentadora.

“De verdad, todos comentarán sobre la ictericia. Una como mamá lo ve, lo sabe y, créanme, se ocupa. Denle ánimos, apoyo, lo último que quiere es que, por un mensaje donde buscaba hacerle broma a Mateo, todos la mortifiquen”, anotó @keiselrivera.

Entretanto, Mateo Carvajal tomó la publicación de Melina con humor, por lo que no solo soltó una carcajada, sino que le hizo una petición respecto al parecido entre Salvador y él.

“Jajajaja. Danos tiempo”, afirmó el deportista paisa y ganador del Desafío, programa del Canal Caracol, en la versión del 2017.

De otro lado, horas antes, el mismo Mateo también causó sensación en su cuenta de Instagram con otro video donde el pequeño Salvador aparece, esta vez, haciendo hipo.



