Melina Ramírez tuvo que pasar de nuevo por el quirófano, ¿qué le pasó?

La presentadora Melina Ramírez sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus historias de Instagram en las que contó que tuvo que ir de nuevo al quirófano.

¿La razón? Desde hacía cinco años venía aquejada por dolencias relacionadas con el síndrome de opérculo torácico, una enfermedad que consiste en la comprensión de los nervios o vasos sanguíneos desde la clavícula pasando por el tórax hasta su primera costilla.

“Llegó un punto en que se puso demasiado doloroso. Me costaba dormir, no podía cargar a Salvador (su hijo). Perdí la fuerza, se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos. Así que ya era mejor operar”, relató Melina Ramírez.

La presentadora concluyó que la intervención quirúrgica fue todo un éxito y que estará en reposo mientras se recupera.

En redes sociales, los seguidores de Melina Ramírez reaccionaron deseándole pronta recuperación.