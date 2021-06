Ilse Salas, protagonista de '100 días para enamorarnos', acudió a sus redes sociales este jueves para honrar la vida de Fernando Xavier de Casta, un joven panameño que actuó con ella en la película ‘Plaza Catedral’ y tristemente falleció a causa de la violencia que se vive en su país.

"Fernando Xavier de Casta. Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mi me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro", escribió.

La actriz mexicana también aprovechó la oportunidad para expresar su dolor frente a la violencia que se vive en muchos lugares del mundo y cómo los niños son afectados de manera significativa.

"La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres… son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto", lamentó.