Mensaje de Daniella Álvarez tras caerse practicando boxeo: “Eres tu propio motor”

A través de su cuenta en Instagram, Daniella Álvarez compartió una caída que sufrió recientemente cuando se encontraba practicando boxeo.

En el video publicado por la exreina y presentadora se ve el momento en el que parece que se le dobla la prótesis, lo que hace que se vaya al suelo.

Daniella Álvarez aprovechó este pequeño percance para hacer una reflexión en cuanto a su proceso de recuperación.

“Si me caigo, me levantó y sigo. Si yo puedo tú puedes más y mejor. No hay excusas, tú eres tu propio motor. Vamos equipo. A ti @fitbyigna gracias por todos los días dar lo mejor de ti para entrenarme, eres un crack, aunque no sé para dónde estabas mirando que no me agarraste en la caída. Díganme además si mi prótesis no es una belleza, me deja hacer todo”, escribió.

La caída no le puso freno a la rutina de la presentadora, quien continuó trabajando duro al lado de Ignacio Alfonso, su entrenador personal.