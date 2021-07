Mensaje de Sara Uribe a quienes le dicen que está gorda: “Volví a llenar mis cachetes de alegría”

Sara Uribe se refirió a los comentarios que recibe de algunas personas quienes aseguran que está gorda, luego de subir algunos kilos como ella misma lo ha manifestado.

La presentadora y empresaria paisa compartió una reflexión a propósito de un duro proceso que atravesó en su vida y del cual hoy se siente muy orgullosa y ha traído varios cambios no solo a nivel físico sino espiritual.

Le puede interesar: ¿Se cocina romance? Futbolista español le coquetea a Sara Uribe

“Hoy celebro algo que guardo en mi corazón, pero quiero compartir un poco con ustedes. Hace un año volví a vivir. Hace un año le puse un pare a una situación que me tenía acabada y resucité, literalmente resucité: volví a llenar mis cachetes de alegría, volví a rellenar mis pantalones de salud, empecé a cargar a mi hijo con más fuerza y pude sentir que mi vida por fin tenía sentido”, expresó.

Sara Uribe no describió la situación en particular que vivió, aunque en varias oportunidades ha manifestado que enfrentó problemas de depresión.

“Yo me siento muy feliz y afortunada y me aprendí a querer demasiado, sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis 10 kilos de más, con mi celulitis, con mis cicatrices, con todo lo que me ha pasado en la vida; me quiero y me siento la mujer más orgullosa de mí misma, de lo que he logrado, de lo que he construido, de mi familia, de mi hogar, de todo”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Publicidad

No es la primera vez que Sara Uribe reacciona a críticas sobre su peso, pero quiso compartir este mensaje haciendo hincapié en el amor propio y la aceptación.

“Amo ese proceso que ha pasado en mi vida lo amo y lo disfruto y hoy es un día demasiado especial porque hoy hace un año exactamente yo volví a sentirme viva, a sentirme fuerte, a sentirme llena”, afirmó.