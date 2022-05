Mercedes Uhía, ex de La Liendra, se cubre con tinta negra tatuajes en el brazo y pecho

Mercedes Uhía, creadora de contenido y ex del influencer La Liendra, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio que da mucho de que hablar. La joven decidió modificar varios de sus tatuajes solo con tinta negra.

La creadora de contenido compartió en sus redes sociales detalles del proceso y algunas fotos que dejan ver el antes y después. Uno de sus brazos quedó cubierto casi que por completo. Asimismo, también cubrió una parte del pecho.

“Todo lo estoy haciendo a mi gusto, así precisamente estoy haciendo con las personas que me rodean, sacando lo que no sirve, lo que por ningún lado aporta”, manifestó.

Mercedes Uhía se refirió a algunos de sus tatuajes anteriores como “viejos y feos”.

La técnica empleada en este tipo de tatuajes se conoce como ‘blackout’.

Sus seguidores no dudaron en preguntarle si había sido un proceso muy doloroso, en especial en la zona del pecho.

“Con decirles que me dio la pálida, empecé a ver borroso, me puse fría y le dije (al tatuador) espera, espera, ya no aguanto más”, comentó.

Ante los mensajes que ha recibido también expresó: “Es un proyecto que estoy haciendo con mi piel. Es cuestión de gusto y con eso nadie debería pelear, simplemente respetar”.

Cabe recordar que la joven trabaja con su imagen y modela ropa interior.