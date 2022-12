Metallica inicia el domingo en Bogotá su gira por Latinoamérica

La banda californiana Metallica iniciará el próximo domingo su gira por Latinoamérica con un concierto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en el que esperan congregar a unos 30.000 fanáticos, según los organizadores.

En lo que será su tercera visita al país, la legendaria banda ofrecerá en la capital colombiana cinco horas de puro rock en una presentación que tendrá como teloneros a La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay) y al grupo Nepentes, de la ciudad colombiana de Medellín.

Las puertas del parque se abrirán a las 3:00 de la tarde del domingo y dos horas después está prevista la entrada al escenario de Nepentes, elegida para este concierto en un concurso organizado por Virgin Mobile al que se presentaron más de 250 bandas.

Después será el turno de la juvenil orquesta paraguaya y luego subirá a la tarima De la Tierra, una banda internacional formada por integrantes de Maná, los Fabulosos Cadillacs, Sepultura y A.N.I.M.A.L., que será la que dé paso a Metallica.

La banda estadounidense quiso satisfacer a sus fanáticos y meses antes abrió en una página web una convocatoria para que el público votara por las canciones que quería escuchar en sus conciertos latinoamericanos, de manera que el repertorio de la noche ya es conocido por sus seguidores.

La iniciativa, llamada "Metallica By Request", le permitió a sus seguidores escoger 17 canciones entre 140 del grupo, de las cuales destacan "Master of Puppets", "One", "Enter Sandman", "Fade to Black", "Seek and Destroy", "Nothing Else Matters", "The Unforgiven", "Battery", "For Whom the Bell Tolls" y "Ride the Lightning".

El primer concierto de Metallica en Colombia fue en 1999 en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde repitió en 2010.

Después de la presentación en la capital colombiana, la banda metalera seguirá para Ecuador, segunda etapa de su gira, donde se presentará por primera vez.