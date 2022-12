Metallica presenta ‘Hardwired... to self-destruct’ tras ocho años de ausencia

"Somos cuatro tipos furiosos", dijo sin rodeos el guitarrista solista Kirk Hammet explicó este californiano de 53 años durante una visita a París.

La primera canción, 'Hardwired', da el tono del álbum de 12 títulos, que saldrá a la venta el viernes. Esta canción, ultrarrápida, sin concesiones y con una letra decadente recuerda al primer álbum de Metallica, 'Kill'Em all' (1983).



El título del álbum es una "declaración sobre la condición humana", aseveró Hammett.

"A veces hacemos cosas que son malas para nosotros pero igual las hacemos", dijo. "Estamos programados para tener una parte oscura y mala dentro de nosotros. Algunas personas terminan por autodestruirse, porque no soportan su condición".

Tocar de forma agresiva 'me hace sentir bien'

El segundo tema, 'Atlas Rise!', recuerda a 'Master of Puppets' (1986), uno de los himnos del heavy metal. Aunque, sin ser tan épica como su predecesora, la canción, de más de 6 minutos, alterna con habilidad pasajes cantados, instrumentales y los famosos solos de guitarra de Hammett, fiel a su pedal wah-wah.

Hammett, que comenzó a tocar para expresar su cólera, contó que toca su guitarra de forma tan agresiva que tiene que cambiar las cuerdas seguido. "Siempre toco así, me hace sentir bien", señaló.

Su relación con el instrumento sigue en constante evolución. "Me he vuelto a reconectar con mi guitarra" en los últimos años. [Vea también: Lluvia de canciones y aplausos por concierto de Metallica en Bogotá ]

"Mi forma de tocar no es la misma que hace dos o tres años". "Ahora es diferente y se siente bien".

En su más reciente álbum, la banda baja un poco la cadencia en 'Halo on Fire', una canción en la que James Hetfield adopta una voz más aérea. Pero nada en comparación con 'Nothing Else Matters', la exitosa balada de 'Black Album' (1991), el mayor éxito comercial del grupo hasta ahora.

"Queríamos crear algo simple, directo, agresivo. Nuestras canciones suenan como algunas de los cinco primeros álbumes. Pero no son una copia. Regresamos a nuestros orígenes pero con la intención de crear algo nuevo".

'Seguir siendo los mejores'

Metallica no oculta sus ambiciones. "Queremos seguir siendo los mejores", aseguró Hammett. "Quisiera que hubiera más músicos como nosotros en el mundo".

Para Steve Goldby, del portal especializado Metaltalk.net. Metallica logró su propósito. "Metallica no había hecho un álbum tan bueno desde hace tiempo", dijo este periodista.

El cuarteto californiano defenderá su nuevo álbum durante una gira prevista para 2017.

Hammet no descarta regresar un día a la sala de conciertos parisina Bataclan, que volvió a abrir sus puertas hace menos de una semana tras el ataque yihadista del 13 de noviembre de 2015. El grupo dio un concierto en esa sala en 2003, que se convirtió en un álbum live ('Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica!') que salió en abril pasado, en homenaje a las víctimas.

"Tengo ganas de ir al Bataclan, ahora mismo", afirmó Hammet, visiblemente emocionado. "Sentí mucha pena después de lo que pasó. Tocamos en esa sala, conocíamos a gente. Una persona que trabajaba para nuestra compañía de discos murió esa noche. Es muy difícil pensar en todo eso y siento una rabia inmensa".