Metallica regresa a Colombia para una presentación el 1 de noviembre

¡Confirmado! La banda Metallica vuelve a Bogotá en su gira por Latinoamérica y se presentará en las instalaciones del antiguo Hipódromo de Los Andes, este 1 de noviembre.

La agrupación además recorrerá Puerto Rico, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

El concierto de la famosa banda de heavy metal al país coincide con el lanzamiento de su disco "Hardwired... To self-destruct", el primero en ocho años, el cual saldrá a la luz el 18 de noviembre

El último disco que sacó el grupo fue "Death Magnetic" en 2008.

El primero, "Kill 'Em All", logró cautivar al público de todo el mundo en 1983, mientras que el tercero, "Master of Puppets", fue su graduación en 1986.

En sus 35 años de carrera, Metallica ha vendido más de 100 millones de copias.