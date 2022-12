Mi cuerpo no es perfecto: Valentina Lizcano se desnudó en redes sociales

La actriz lloró en su adolescencia por “no tener nalgas grandes" y por sus "piernas flacas”. Ahora está orgullosa de sus “estrías y senos caídos”.

Valentina narró la experiencia que ha tenido que vivir al tener el título de “mujer fit” y las trasformaciones que vivió su cuerpo tras el embarazo.

“La gente cree que por alimentarme saludable y porque me apasiona la actividad física entonces mi cuerpo debe ser perfecto”, dice la colombiana.

“Mi cuerpo no es y jamás ha sido perfecto, nada más alejado de eso, antes de ser madre sufría por no tener nalgas grandes y por mis piernas flacas (lloré toda mi adolescencia) luego con ejercicio mejore en algo eso, pero mis pechos se fueron al carajo, he tenido la posibilidad de operarme y hasta he tenido lipomas que me han tenido que extraer”, aseguró.

Para terminar, invitó a las mujeres a dejar “la pendejada” de ceñirse a estereotipos de belleza. "Rompan el molde y creen uno único en donde solo quepan ustedes y su amor propio”, recalcó.

El mensaje de la actriz está acompañado de una foto donde Valentina aparece tapando sus senos con las manos y otra donde sale exhibiendo su cola.

